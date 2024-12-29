為青年搭建期刊矩陣 “青友刊”名單發佈

研討會開幕式主持人、南京大學黨委副書記陳雲松（中評社 林艷攝） 中評社南京12月29日電（記者 林艷）哲學社會科學期刊高質量發展研討會12月28日在南京大學舉辦，來自全國近200家哲學社會科學期刊的近300名代表參會出席此次全國性學術盛會。在開幕式上，會議發佈了“青年學者友好期刊名單”。南大聯合全國哲學社會科學知名學術期刊，推出首批191家“青友刊”名單。



“青年學者友好期刊名單”也被親切地稱為“青友刊”。青年人才處於創新、創造力的高峰期，是國家戰略人才力量的重要組成部分。以習近平同志為核心的黨中央高度重視青年人才隊伍建設。總書記多次就加強青年人才的培養作出重要指示，要求把培育國家戰略人才力量的政策重心放在青年人才上。



研討會開幕式主持人、南京大學黨委副書記陳雲松表示，為深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，進一步營造有助於青年人才科學研究和健康成長的學術期刊生態，我們聯合全國哲學社會科學知名學術期刊，根據期刊意願和實際情況，推出了首批191家青年學者友好期刊名單。我們真誠地期望與各位期刊界同仁共同倡導關愛青年人才成長的氛圍，為青年學者的科學研究和學術成長搭建一個高水平的期刊矩陣。

