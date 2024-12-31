社評：不管特朗普說什麼 中國做好自己

決定中美博弈高下的還是誰能做好自己 資料相 中評社香港12月31日電（評論員 冬日）最近特朗普關於中國的話很多，一會兒說“中美可以聯手解決世界上所有的問題”，一會兒說“巴拿馬運河有中國軍人”。自從特朗普再次勝選以來，人們試圖從他的隻言片語中揣測他再執政之後的政策走向。



其實，不管特朗普說什麼，中國最重要的是按部就班，做好自己。再過三週，特朗普2.0時代就要到來，中國必須做好迎接特朗普掀起美中關係狂風驟雨的準備。還是那句話--任憑風浪起，穩坐釣魚台。



從特朗普當選後的諸多言論中，我們可以看出，特朗普2.0至少有五個“不會變”：第一，信口開河、變化無常的行事作風不會變；第二，自大自戀、唯利是圖的個人品性不會變；第三，獅子開口、翻雲覆雨的談判風格不會變；第四，虛張聲勢、極限打壓的對華手法不會變；第五，美國優先、唯我獨尊的治國原則不會變。



跟特朗普1.0打過交道的人，對他的這一套應該都深有體會，也都積累了應對這一套的實踐經驗。因此對於特朗普現在說什麼，不必太在意，重要的是，他要做什麼？



特朗普的不確定性很大，但在對華方面，可以確定的是：他輕視台灣、重視大陸；他尊重中國領導人，看重他們的關係；他把中國當作強勁的對手，想從中國那裡謀求美國利益的最大化，為此可以犧牲任何他人的利益。