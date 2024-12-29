普京為發生“悲劇性事件”向阿塞拜疆致歉

中評社香港12月29日電／俄羅斯克里姆林宮網站28日發佈消息說，應俄方提議，俄總統普京當天同阿塞拜疆總統阿利耶夫通電話。普京對阿塞拜疆航空公司客機在俄羅斯空域發生的“悲劇性事件”表示歉意，再次向遇難者家屬表達深切慰問。



25日，阿塞拜疆航空公司一架從阿首都巴庫飛往俄羅斯格羅茲尼的客機在哈薩克斯坦西部城市阿克套近郊墜毀。機上共有62名乘客、5名機組人員，其中38人喪生。阿塞拜疆航空公司27日宣佈，“外部物理和技術干擾”是導致客機失事的一個因素。



據阿塞拜疆總統新聞局28日通報，普京當天在同阿利耶夫通話時，就阿塞拜疆航空公司失事客機曾在俄領空受到物理和技術干擾致歉。



新華社報導，根據克里姆林宮28日披露的兩國領導人通話內容，阿塞拜疆客機按照準確的時間表飛行，期間曾多次試圖降落在格羅茲尼機場。當時，格羅茲尼等地遭烏克蘭無人機襲擊，俄防空系統正進行反擊。



據俄羅斯航空署此前消息，失事客機在格羅茲尼機場的降落均未成功，隨後決定前往哈薩克斯坦阿克套機場。客機最終在阿克套近郊墜毀。



俄羅斯偵查委員會以涉嫌違反航空交通運行和運營安全規定立案調查。相關人員正在接受訊問。



目前，阿塞拜疆總檢察院兩名工作人員在格羅茲尼與俄總檢察院、俄偵查委員會人員協作。俄羅斯、阿塞拜疆和哈薩克斯坦相關部門在事故現場配合展開客機失事調查。