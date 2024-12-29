韓國有客機降落時衝出跑道起火　23人死傷

中評社香港12月29日電／韓聯社報導，韓國全羅南道務安機場，一班由曼谷飛抵的濟州航空客機，降落時衝出跑道，撞上圍欄外牆後起火。



據香港電台援引報導，客機上有181人，包括175名乘客和6名機組人員，事故造成23人死傷。