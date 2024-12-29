王毅同伊朗外長阿拉格齊會談

（圖源：外交部） 中評社北京12月29日電／據外交部消息，2024年12月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談。



王毅表示，今年10月，習近平主席和佩澤希齊揚總統在喀山金磚峰會期間成功會晤，為深化中伊關係提供戰略指引。中伊是全面戰略夥伴和“全球南方”重要成員。中伊關係源遠流長，根植於兩國人民牢固深厚的傳統友誼，根植於兩國建交半個多世紀以來相互信任、相互支持，根植於兩國對獨立自強、民族振興的共同追求，經受住了國際風雲變幻考驗。中伊增進協調合作，不僅造福中伊人民，也必將為促進地區與世界和平穩定發展作出貢獻。



王毅指出，雙方要繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，穩步推進務實合作，增進多邊領域協作。要密切在上海合作組織框架內協調配合，共同弘揚“上海精神”，促成更多合作項目，打造更加緊密的上合組織命運共同體。要攜手推動“大金磚合作”提質升級，培育合作新增長點，進一步壯大金磚力量，更好維護全球南方的共同利益。王毅強調，面對當今世界的不穩定、不確定性，我們要保持定力，堅信世界多極化、經濟全球化、文明多樣性的歷史潮流不可阻擋，單邊霸權終究不得人心；要堅定不移做好自己的事，穩步推進各自國家發展戰略，為世界注入更多穩定性；要加強團結合作，反對強權霸凌行徑，共同倡導踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

