中企出海意願高　全球經貿摩擦指數高位運行

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京12月29日電／據澎湃新聞報導，12月27日，中國國際貿易促進委員會舉行例行發布會。發布會上正式對外發布了2024年版《中國企業對外投資現狀及意向調查報告》。《報告》顯示，2024年，中國企業對外投資合作平穩發展，超八成受訪企業擴大和維持對外投資意向，超九成受訪企業對中國對外投資前景持較為樂觀態度。

