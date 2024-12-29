【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
】
中企出海意願高 全球經貿摩擦指數高位運行
http://www.CRNTT.com
2024-12-29 16:09:48
（圖源：澎湃新聞）
中評社北京12月29日電／據澎湃新聞報導，12月27日，中國國際貿易促進委員會舉行例行發布會。發布會上正式對外發布了2024年版《中國企業對外投資現狀及意向調查報告》。《報告》顯示，2024年，中國企業對外投資合作平穩發展，超八成受訪企業擴大和維持對外投資意向，超九成受訪企業對中國對外投資前景持較為樂觀態度。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
山東－日本經貿合作交流會在東京舉行
(2024-12-20 15:03:07)
小林文彥：我們一如既往重視中國市場
(2024-12-20 12:19:28)
台青企業家：大陸是最理想的創業目的地
(2024-12-11 16:04:55)
黃茅海跨海通道通車 香港赴粵西節省半小時
(2024-12-11 15:00:48)
黃茅海跨海通道開通 港人回鄉更便捷
(2024-12-11 14:59:37)
中國外貿前11月增4.9% 質升量穩
(2024-12-11 10:03:12)
外國電商平台進入泰國需註冊法人實體
(2024-12-06 10:16:07)
香港審計署署長林智遠：與內地研互通機制
(2024-12-02 11:15:42)
岑浩輝：港澳優勢互補 譜寫發展新篇
(2024-12-02 10:46:32)
灣區內地五城港商現身說法 代表團受啟發
(2024-11-29 16:14:13)