﻿美國公共廣播機構或因財困關門

美國全國公共廣播電台（NPR）位於美國華盛頓的總部大樓。圖源：美聯社 中評社北京12月29日電／據大公報報導，據《紐約時報》報導：被美國候任總統特朗普任命為新設立的“政府效率部”主管馬斯克，準備大幅削減撥款以減少聯邦政府開支，其中包括公共媒體預算，恐使美國國家公共電視台（NPR）和公共廣播公司（PBS）面臨財困停播的命運。



美國聯邦政府在2024年為公共廣播機構批准了5.35億美元的資金援助。隨著馬斯克和印度裔拉馬斯瓦米領導的“政府效率部”即將在明年開始運作，兩人建議削減對公共媒體資助，NPR和PBS則是首批遭點名的機構。



NPR與PBS主要依靠政府資金與捐款維持運營，是美國少數的非商業媒體，數十年來提供地區新聞、文化、教育項目，包括幫政府機構發出緊急警報。美國有98%的人口生活在NPR電台相關的逾1000個頻道的覆蓋範圍內，當中包括大量的地方電台頻道需要政府資金維持運作。



但是，特朗普支持者和共和黨人認為，兩家廣播機構立場偏向自由派。馬斯克一向對傳統媒體深惡痛絕，他22日在社交平台X上發帖稱，“傳統媒體必須死”。拉馬斯瓦米也譴責NPR“充當國家資助的媒體”，排擠試圖實現政治平衡的記者。目前，共和黨議員在國會提出的《禁止宣傳法案》、《取消NPR資助法案》（Defund NPR Act），都在國會審議中。



據報導，NPR與PBS已準備應對特朗普上台後的挑戰。據傳NPR高層向員工發出提醒，警告稱政府資助可能不會持續，機構可能會面臨財困。