中評社北京12月29日電／據人民日報報導，“建設中吉烏鐵路是三國政府著眼區域互聯互通、促進地區繁榮穩定作出的戰略決策，彰顯了三國人民對打通這條戰略通道的美好願望。”12月27日，中國—吉爾吉斯斯坦—烏茲別克斯坦鐵路項目啟動儀式在吉爾吉斯斯坦賈拉拉巴德市舉行，習近平主席在賀信中對項目建設提出殷切希望。中吉烏鐵路項目啟動儀式的舉行，標誌著項目已由設想付諸實施，向著建成通車目標邁出了關鍵一步，充分展現高質量共建“一帶一路”的強大吸引力。



中吉烏鐵路是中吉烏三國元首親自推動的共建“一帶一路”合作標誌性工程，是中國同中亞互聯互通的戰略性項目。起自中國新疆喀什，經吉爾吉斯斯坦進入烏茲別克斯坦境內，未來可向西亞、南亞延伸，中吉烏鐵路建成後將極大促進三國互聯互通，帶動地區經濟社會實現更快發展。中吉烏鐵路項目的啟動，向國際社會展現了中國和中亞國家攜手促合作、共同謀發展的堅定決心。長期以來，中國同中亞國家平等相待、相互尊重，建立了高度互信，開展了廣泛合作，樹立了鄰國關係的典範。中國中亞合作水平整體提升、高質量發展不斷取得新成效，為構建更加緊密的中國—中亞命運共同體持續注入動力。



中吉烏鐵路項目的啟動，展現高質量共建“一帶一路”的強大吸引力。努力把中吉烏鐵路打造成為共建“一帶一路”合作新的示範項目，更好助力沿線地區經濟社會發展和民生福祉改善，這是三國的共同願望。中亞地區是共建“一帶一路”框架內合作項目最多的地區之一，截至2024年，中國對中亞五國累計完成工程承包營業額超過600億美元，貿易總額增長勢頭強勁、投資總額不斷上升。共建“一帶一路”倡議提出10多年來，中國持續與共建國家分享發展成果，讓構建人類命運共同體理念深入人心。中歐班列累計開行突破10萬列，錢凱港成為新時代亞拉陸海新通道最新地標，155個國家加入共建“一帶一路”合作大家庭，高質量共建“一帶一路”走深走實，惠及世界的“幸福路”越走越寬廣。



建設中吉烏鐵路，是中國式現代化給世界帶來機遇、促進發展繁榮的生動寫照。中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。中國追求的不是中國獨善其身的現代化，而是期待同廣大發展中國家在內的各國一道，共同實現現代化。一條條陸海空大通道將中國與各國緊密相連，也將中國式現代化的機遇帶給各國。中吉烏鐵路將構建一條連接亞歐的陸路新通道，有效帶動沿線地區的產業發展、資源開發和城市化建設。近年來，從中老鐵路創造經濟社會效益雙豐收，到中泰鐵路持續推進帶動區域互聯互通，再到中越邊境鐵路、中蒙跨境鐵路等重點項目取得重要進展，條條大路通中國，讓更多國家搭乘中國發展快車，參與到普惠包容的經濟全球化進程中來。



衹有合作共贏才能辦成事、辦好事、辦大事，這是構建人類命運共同體理念提出10多年來的實踐帶來的啟示，也是10多年來中國攜手各方推動共建“一帶一路”的寶貴經驗。中國將繼續本著合作共贏理念，不斷以中國式現代化新成就為世界發展提供新機遇，同各方一道，努力推動實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化，更好造福各國人民。