第二十屆中國會展經濟國際合作論壇將舉行

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京12月29日電／據澎湃新聞報導，12月27日，中國國際貿易促進委員會舉行第二十屆中國會展經濟國際合作論壇（簡稱“CEFCO”）專題新聞發布會。中國貿促會展覽管理部（國展局和世博會事務辦公室）部長鄔勝榮、天津市人民政府副秘書長陳世忠、天津市貿促會會長唐小文出席發布會，並對本屆論壇整體情況和有關安排做了介紹。



鄔勝榮表示，第二十屆中國會展經濟國際合作論壇將於2025年1月8日至10日在天津舉行。論壇由中國貿促會與國際展覽業協會、國際展覽與項目協會、獨立組展商協會和國際大會及會議協會等4家會展國際組織共同主辦，中國國際商會、天津市貿促會承辦。論壇以“聚新質生產力 謀可持續未來”為主題，邀請全球業者探討發展新質生產力背景下，會展業發展大勢。來自新加坡、泰國、中國香港等多地區政府主管部門和貿促機構負責人、眾多國際行業和商業協會以及多家知名展會企業負責人將參加本次論壇。



目前已有來自中國、美國、加拿大、英國、德國、法國、瑞士、荷蘭、比利時、澳大利亞、波蘭、新加坡、馬來西亞、泰國、印度、日本、阿聯酋等19個國家和地區的500餘位會展業人士報名參會。



在回答澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者提問時，陳世忠表示，CEFCO為天津搭建一個溝通新理念、交流新技術、探討新模式的國際化高端平台，必將為天津建設“北方會展之都”提供助力和加持，有力促進天津會展經濟高質量發展。



陳世忠介紹，會展具有產業關聯度高、帶動效應強等特點。近年來，天津先後打造了世界智能產業博覽會、中國旅遊產業博覽會、天津國際航運展等一批有規模有影響的展會，特別是多次成功舉辦夏季達沃斯論壇、亞布力論壇，讓天津在國際國內會展業的影響力進一步增強。



陳世忠表示，CEFCO是全球規模最大、規格最高、最具國際性的會展行業盛會，明年又恰逢論壇舉辦20周年，論壇在天津主辦將有助於提升天津會展業的國際知名度。本屆論壇聚焦打造會展目的地城市、數字技術賦能會展活動，以及會展創新、綠色低碳、人才培養等多個核心話題，搭建起天津會展業與國際領先會展機構、企業溝通交流的橋梁，推動共同探討行業最新動態和發展趨勢，為天津會展業轉型升級、提質煥新增添新動能。同時，本屆論壇邀請了眾多業內翹楚、行業大咖參會，為天津展覽機構和相關企業提供了難得的交流洽談機會，有助於深化天津會展業的對外交流合作。



陳世忠表示，天津正規劃建設以國家會展中心為核心的會展經濟功能區，推動更多行業龍頭企業落戶聚集，拓展產業鏈不斷完善升級。天津將以承辦第20屆CEFCO為契機，加強與國內外會展專業人士交流學習，展示天津的產業優勢和會展資源，通過構建優質會展生態，吸引更多國際會展項目落戶天津，推動文商旅體展融合發展，為“北方會展之都”建設貢獻積極力量。