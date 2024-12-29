﻿耶倫警告：美國將於明年1月觸及債限

美國國會共和黨籍眾議院議長約翰遜。圖源：美聯社 中評社北京12月29日電／據大公報報導，綜合美聯社、路透社報導：美國財政部長耶倫在27日表示，美國最快將在明年1月14日觸及債務上限，呼籲國會盡快採取“非常措施”。



耶倫在致函國會時提到，“財政部預計將在1月14日至1月23日期間達到法定債務上限，屆時將採取非常措施避免聯邦政府突破國家債務上限”。她敦促美國國會的立法者採取行動，“保護美國的全部信仰和信用”。據悉，“非常措施”包括贖回部分與公務人員退休基金相關的投資，以及不再對退休和其他基金進行某些特定投資。



債限是美國國會為美國政府可借貸金額所設定的上限，1939年首次設定，此後國會曾逾百次提高該限額。美國政府目前債限為31.4萬億美元。根據美國國會去年6月通過的立法，已將債務上限暫停至2025年1月1日，但美國聯邦債務總額已達到36萬億美元。



債限問題的處理，也可能影響共和黨籍眾議院議長約翰遜能否留任。由於候任總統特朗普要求暫停和取消債務上限，導致共和黨控制的國會眾議院18日未能通過預算撥款法案，幾乎導致聯邦政府關門。特朗普26日表示，若約翰遜“果斷強硬”地提出提高債務上限的新計劃，他將“輕鬆留任”下一屆國會議長。美國新一屆國會將於明年1月3日登場，很多共和黨財政鷹派人士都表示反對提高債限。