中美青少年交流營地在福建鼓嶺成立

（圖源：中國人民對外友好協會微信公號） 中評社北京12月29日電／據中國人民對外友好協會微信公號消息，2024年12月26日，中國人民對外友好協會在福建省福州鼓嶺舉辦“中美青少年交流營地”授牌儀式。楊萬明會長和福建省委常委、福州市委書記郭寧寧出席授牌儀式並致辭。沈昕副會長，福州市市長吳賢德，福建省外辦主任黎林，福州市委常委、秘書長鄭彧以及中美青年代表等約50人出席儀式。福州市副市長梁棟主持儀式。



楊萬明表示，近兩年來，福建省委、省政府和福州市委、市政府以高度的政治站位、積極進取的工作作風，與中國人民對外友好協會通力合作，相繼舉辦了“鼓嶺緣”中美民間友好論壇和“鼓嶺緣”中美青年交流周，習近平主席分別兩次向活動致賀信，對續寫鼓嶺故事、增進人民友好、深化青年交流、推動合作共贏提出殷切期望。



為深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，搭建中美青少年交流的常態化平台，結合福建省豐富的外事工作經驗，以及福州鼓嶺深厚的歷史、人文、教育和實踐資源，中國人民對外友好協會決定在鼓嶺設立“中美青少年交流營地”。未來，我會將與福建省、福州市一道，依托該營地，舉辦“鼓嶺緣”中美青少年交流系列活動，安排美國青少年代表團參訪，舉辦傳承鼓嶺情緣各類活動。希望通過我們的努力，該營地不僅將成為中美兩國青年友誼之家，也一定會吸引兩國更多社會力量投入到鼓嶺故事的講述和實踐中來，為傳播鼓嶺故事、弘揚中美友好、推進中美人民友好事業發揮更大作用。



郭寧寧代表福州市委、市政府向我會長期關心支持福州對外友好事業表示感謝。她表示，福州鼓嶺是中美兩國人民跨越百年深厚情誼的生動見證，在習近平總書記的親自關懷推動下，已成為許多美國青少年感知中國、體會中國、瞭解中國的重要窗口。鼓嶺獲授“中美青少年交流營地”，為福州深化與美國的民間交流交往提供了更大平台。我們將以此為新起點，進一步講好鼓嶺故事，持續辦好“鼓嶺緣”系列活動；進一步密切青少年交往，邀請更多美國青少年來到福州參訪研學；進一步擴大品牌影響，探索將營地延伸覆蓋到更廣泛的地域，常態化組織開展青少年交流活動，努力把鼓嶺打造成為中美民間友好和青少年交流交往的重要窗口、重要平台、重要品牌。

