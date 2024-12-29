﻿俄軍最快下月收復庫爾斯克

俄軍士兵向庫爾斯克地區的烏克蘭陣地發射炮彈。圖源：美聯社 中評社北京12月29日電／據大公報報導，美國官員透露，烏克蘭軍隊已經失去在俄羅斯庫爾斯克州奪取的約一半領土，預計可能在幾個月內失去其餘領土，這可能使烏克蘭失去與俄羅斯停火談判的重要籌碼。該官員稱，隨著俄軍加快協調行動，最快在下個月就會將烏軍逐出庫爾斯克。烏軍在俄境內最多只能留守到明年春季，否則就將面臨被包圍的風險。烏克蘭官方對上述爆料未有回應。



烏軍在烏東戰場捉襟見肘之際，在庫爾斯克州也節節敗退。彭博社指出，儘管美國當選總統特朗普多次表示希望迅速結束俄烏戰爭，但考慮到俄烏雙方要求的複雜性，可能需要數月時間才能達成停火協議。



烏方官員早前表示，希望利用在庫爾斯克地區奪取的領土，作為談判的籌碼。由於俄軍目前在戰場處於優勢，俄方可能會拖延談判時機，試圖在談判之前，盡可能從烏克蘭手中收復更多領土。



一名美方官員表示，事實上，烏軍在庫爾斯克堅持的時間已比最初預測的要長，部分原因是拜登政府決定允許烏克蘭向俄羅斯境內發射西方遠程導彈。



另一名美國官員認為，烏克蘭在庫爾斯克的目的從來不是為了保住占據的領土，而是希望震懾俄方，並消耗一部分俄軍兵力。因此，即使烏軍撤退，仍可以打造“戰術成功”形象。美國官員表示，希望烏克蘭總統澤連斯基能夠盡快下令從庫爾斯克撤退，以避免遭受重大傷亡。