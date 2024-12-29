普京就阿塞拜疆墜機事件致歉

失事客機墜毀一刻畫面。圖源：美聯社 中評社北京12月29日電／據大公報報導，綜合路透社、新華社報導：阿塞拜疆航空公司一架從阿首都巴庫飛往俄羅斯格羅茲尼的客機25日在哈薩克斯坦西部城市阿克套近郊墜毀，機上共67人，有38人喪生。俄羅斯總統普京28日同阿塞拜疆總統阿利耶夫通話，就阿塞拜疆航空公司失事客機曾在俄領空受到物理和技術干擾致歉。



阿利耶夫說，客機在俄領空受到物理和技術干擾，飛向哈薩克斯坦城市阿克套。機身孔洞、機上人員傷情以及幸存機組人員和乘客證詞都證實客機受到外部物理和技術干擾。



據克里姆林宮聲明，普京“因失事客機悲劇發生在俄羅斯領空”向阿利耶夫表達歉意。



幸運生還的乘客拉希莫夫在醫院告訴路透社：“巨響過後，我以為飛機要解體了，很明顯，機體已經受損，就像喝醉一樣。”另一名乘客夏巴諾娃說，接著又出現第二聲巨響，“我害怕極了”，她隨後應一名空乘要求向機尾方向移動。



空乘人員阿薩多夫表示，由於濃霧，格羅茲尼拒絕讓飛機降落，因此機長選擇盤旋，其間飛機外部傳來巨響。“機長剛把飛機拉升，我就聽到左翼傳來一聲巨響，一共有三聲巨響。”



俄羅斯航空署27日通報了客機墜毀的新細節，因烏克蘭無人機襲擊俄羅斯格羅茲尼和弗拉季高加索兩個城市的民用基礎設施，俄羅斯在格羅茲尼機場採取限制措施，要求所有飛機立即離開特定區域。此外，機場區域濃霧彌漫，在500米的高度能見度為零。機長兩次試圖在格羅茲尼機場降落均未成功，隨後決定前往哈薩克斯坦阿克套機場。