黑龍江全鏈條加強質量把控

中評社北京12月29日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，黑龍江省紀委監委在省紀檢監察幹部學院舉辦“說紀論法”論壇，主題是“違紀違法證據的收集和審核運用”，這是該省今年4月以來開展的“案件質量提升年”活動之一。來自省市縣三級紀檢監察機關的50名幹部分別結合執紀執法實踐中常見的題目開展分組研討。省紀委監委相關人員組成講評組，對分組辯論、幹部提問進行現場講評和解答。



“我們圍繞工作中的具體問題進行交流、分享經驗做法，講評人結合實戰經驗傳授工作方法，解答了實踐中遇到的困惑，幫助我們開闊思路。”參加本次論壇的幹部表示。



黑龍江省紀委監委把案件質量評查工作作為“案件質量提升年”活動的重要內容，著力抓住問題線索處置、審查調查、案件審理、申訴案件辦理等環節，持續加強案件辦理規範化、法治化、正規化建設，以案件辦理高質量推動全省紀檢監察工作高質量發展。



“活動啟動以來，我們在全省紀檢監察機關開展案件質量全面評查和問責案件專項評查，及時發現問題、糾偏正向。”黑龍江省紀委監委相關負責同志介紹。在評查的基礎上，省紀委監委分片組織召開座談會，逐個單位面對面反饋對各市（地）、縣（市、區）紀委監委集中整治案件、追責問責案件質量評查和處分決定執行專項檢查情況；省直機關紀檢監察工委反饋對省紀委監委派駐機構處分決定執行情況檢查和問責案件質量評查情況，切實加大問題整改力度、壓實問題整改責任，充分發揮以查促改、以改促治效能。



深入調查研究、加強制度規範，多措並舉提升案件質量，是“案件質量提升年”活動的重要一環。鶴崗市紀委監委建立案件移送審理前承辦部門內部先行審核把關機制，推動承辦部門做好第一道工序。雙鴨山市紀委監委出台派駐機構案件審理協作配合工作辦法，通過劃分審理協作區，切實破解審理力量不足問題。大興安嶺地區紀委監委建立職務犯罪案件提級審核機制，強化以市帶縣作用，推動全域案件質量整體提升。

