俄羅斯秋季征兵13.3萬人應征入伍

中評社香港12月29日電／據俄羅斯國防部28日消息，2024年俄秋季征兵工作已經結束，共有13.3萬人應征入伍並被派往俄武裝部隊和其他軍事編隊。



新華社報導，俄國防部當天在社交媒體上發布消息說，俄羅斯各征兵委員會於10月1日啟動工作，應征入伍者派遣工作於10月15日開始。為保障軍事運輸，俄武裝力量飛機11個航班、16個軍事梯隊、178個民航航班、多列客運列車以及軍隊公路運輸車輛參與本次征兵工作。



按慣例，俄羅斯每年春季、秋季各征兵一次。2024年春季征召15萬人入伍。