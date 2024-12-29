柯文哲交保遭撤銷　 民眾黨發聲明痛批

中評社台北12月29日電／針對台灣高等法院今日撤銷發回柯文哲主席交保裁定，台灣民眾黨中央緊急應變小組發出聲明，表示遺憾與痛心，並強調根本沒有犯罪所得，再強令增加巨額之交保金，豈非在不具羈押必要性之情況下，未達羈押之目的誓不罷休？緊急應變小組全力支持柯主席捍衛自身清白，爭取公平審理之權利，並將於北院開庭審理時，依規定前往旁聽。



根據《中時新聞網》報導，聲明指出，緊急應變小組對此一結果深表遺憾與痛心。高等法院基於兩點理由撤銷發回，針對逃亡部分，柯主席已再三強調不可能逃亡，同時衡諸客觀情勢，柯主席不但沒有逃亡的動機，更何況原裁定已限制住居、出境、出海，柯主席更沒有逃亡的手段。在此等情況之下，倘還認為柯主席會逃亡，可謂違背一般經驗法則，實難服眾。



聲明強調， 柯主席在京華城案中並無取得任何不法利益，台北地方檢察署起訴書中關於收賄僅係以“某時地”進行指控，缺乏具體事證，根本沒有犯罪所得。



聲明認為，撤銷發回之第二點理由，高院質疑具保金額“是否足以形成相當拘束力”實忽略原裁定所命三千萬元之重保已對柯主席家庭造成極為沉重之負擔。檢方在經過四個月鋪天蓋地的搜索扣押後，實已非常清楚柯主席與夫人究竟有多少存款。如再強令增加巨額之交保金，豈非在不具羈押必要性之情況下，未達羈押之目的誓不罷休？



聲明重申，緊急應變小組全力支持柯主席捍衛自身清白，爭取公平審理之權利，並將於北院開庭審理時，依規定前往旁聽。