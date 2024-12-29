富權：被起訴反而可能成為柯文哲政治資本

中評社香港12月29日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：被起訴反而可能成為柯文哲政治資本。以下為文章內容。



台北地檢署前日宣布起訴柯文哲及其同案被告後，台北地方法院於當晚召開接押庭。經過控辯雙方進行激烈的攻防辯論後，台北地方法院接押庭裁定柯文哲等被告以三千萬元到五百萬元交保，但所有被告都必須交出出境證件，而且不能接觸案中證人（其中柯文哲可以與其妻子陳佩琪同居）。而台北地檢署依法可在十天內進行抗告，但台北地檢署與其在偵查該案時的拖拖拉拉不同，在九個小時後就向台北高等法院提出對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等四未認罪的被告提出抗告。另就彭振聲部分，不提抗告。全案將由台北高等法院儘速裁定，最快今天將決定是否發回台北地方法院重裁。



從台北地方法院接押庭竟然對“柯案”眾被告作出交保裁定的情況看，除了是認為案中各被告串供等因素的可能性較微之外，或許對台北地檢署的起訴書的內容“有看法”。實際上，當前日台北地檢署公開長達八百九十一頁的起訴書，及為了方便媒體瞭解柯文哲等被告的“罪嫌事實”而專門整理的一百九十頁的“新聞資料”看，雖然柯文哲等被告確實是有違法之嫌，但最關鍵的“柯文哲受賄”部分，卻拿不出可以對柯文哲“一刀斃命”的罪證，甚至連曾經被某特定媒體“爆料”說柯文哲U盤記載“2022／11／1、小沈、1500（經理人）沈慶京”就是受賄一千五百萬元，就連起訴書也不敢予以認定，始終沒有寫出、查出具體金流。而且，起訴書充斥了大量與案情無關的柯文哲有“屯田計劃”、“傅冬菊計劃”、“自稱朕”及“雍正帝”等U盤資料，其實多是趣味居多的花邊新聞。這就顯得該起訴書的“水分”不少。



正是這份起訴書及“新聞資料”，暴露了台北地檢署的敗筆，也成為民眾黨“小草”繼續高喊“政治追殺”，力挺柯文哲的依據。當然，更是台北地方法院接押庭裁定柯文哲三千萬交保的法律依據。不過，台北地檢署必會“吸取教訓”，在提出抗告時，精煉濃縮案情中具有高度說服力的材料，及在“橘子”尚未到案下，柯文哲可能會有“串供”之虞的理由，力圖說服接押庭，裁定將柯文哲收押。



但有熟悉司法程序的人士指出，北檢的抗告不會成功。不過，北檢可能會因為“面子掛不住”，可能會去辦柯文哲的其他案子，如“北士科”、“台智光”、“魚果市場”等案，力圖要“煮死”柯文哲。最終目的，就是要為賴清德“二零二八”爭取連任掃除柯文哲這個重大障礙。



不管如何，本來就認定柯文哲無罪，是民進黨當局透過檢調機構對柯文哲實施“政治追殺”的民主黨人及“小草”們，在看到起訴書及“新聞資料”後，更加強化自己的固有認知，因而起訴書在客觀上起到了走向自己的反面的作用，不但是讓柯文哲滿血復活，掌握可以向民進黨當局進行絕地大反攻的利器，並在“二零二八”成為對抗民進黨當局的“大英雄”，讓柯文哲積累到更豐厚的政治籌碼，而且也令本來可能會萎縮甚至崩潰的民眾黨及“小草”們，復活過來，並更加同仇敵愾，凝聚力更強。

