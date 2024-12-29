喊話別對柯押人取供　黃國昌：關4個月夠久了

中評社香港12月29日電／台灣高等法院今日撤銷發回民眾黨主席柯文哲交保裁定，民眾黨秘書長周榆修、中評會主委李偉華、緊急應變小組召集人黃國昌今上午前往台玻大樓開會，黃在受訪時表示，希望不要繼續壓人取供，“柯文哲已經被關押4個月了，真的夠久了。”



根據《中時新聞網》報導，黃國昌表示，針對高院裁定，民眾黨應變小組剛剛召集會議也正式發出聲明，對於高院作出撤銷法院交保裁定的決定，深表遺憾、沒辦法接受。



黃國昌說，這樣的裁定結果，對於柯文哲而言，當然非常不公平，也讓大家沒辦法接受，但還是期待、也相信台北地方法院在接下來開庭時，能夠清楚再補充理由。



黃國昌說，相信台北地院當初所做的裁定，事實上在裁定當中已經說明非常清楚，針對高院這次撤銷發回部分，再作理由的補充，還是希望不要繼續壓人取供，“柯文哲已經被關押4個月了，真的夠久了。”



另外對於柯文哲的辭職聲明，是否有跟柯討論？周瑜修回應，沒有收到信；黃國昌強調，現在最重要的事情，要確保柯好不容易重獲的自由，不會因為不合理的理由，甚至因為執政黨政府高層的意思，再度遭到剝奪，這是他們現在唯一關注的事情。



至於北院要重開羈押庭，有無可能今天下午？黃國昌說，台北地方法院不會通知民眾黨，只希望北院在重回裁定程序當中，對柯文哲與辯護團隊，都能踐行正當法律程序的保障。