時速400公里CR450動車組樣車亮相

中評社香港12月29日電／記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，12月29日，CR450動車組樣車在北京發佈，這標誌著“CR450科技創新工程”取得重大突破，將極大提升中國鐵路科技創新水平和科技自立自強能力，進一步鞏固擴大中國高鐵技術世界領跑優勢。



新華社報導，國鐵集團科信部有關負責人介紹，在國家有關部委和單位的大力支持下，國鐵集團充分發揮新型舉國體制優勢和鐵路科技創新領軍企業作用，牽頭組織國內科研院所、高校、企業等優勢科研力量組成聯合創新團隊，開展協同攻關。



2018年開始在時速400公里商業運營技術“無人區”進行探索，研究時速400公里運行條件下的高鐵基礎理論和關鍵技術，做了大量技術積累和論證；2021年正式實施“CR450科技創新工程”，開始時速400公里CR450動車組研發和高鐵基礎設施成套技術研究；2022年發佈了CR450動車組總體技術條件，開展了CR450動車組研製技術條件參數試驗和大量仿真計算；2022年至2023年，分別在彌蒙、福廈高鐵開展了CR450動車組新技術部件換裝試驗，對關鍵新技術和部件性能進行了驗證；2024年正式啟動樣車生產，廣泛應用智能製造技術，強化質量管控，確保了CR450動車組樣車順利下線。



據介紹，CR450動車組樣車運營速度、運行能耗、車內噪聲、制動距離等主要指標國際領先。一是更高速。試驗時速450公里，運營時速400公里，未來投入商業運營後可進一步壓縮時空距離，讓旅客出行更加便捷高效。二是更安全。制動距離更短、運行穩定性更優，在運營速度提升的情況下，制動距離基本相當。三是更節能。動車組整車運行阻力降低22%，減重10%。四是更舒適。舒適度指標更優，車內噪聲降低2分貝，客室服務空間增加4%，可為旅客提供多樣化、便利化、個性化服務，乘坐體驗更好。五是更智能。行車與控制、司機智能交互、安全監控、旅客智能服務等領域均得到全面升級。



下一步，國鐵集團將安排CR450動車組樣車開展一系列線路試驗和考核，進一步檢驗各項性能，不斷優化技術指標，爭取早日投入商業運營，服務人民群眾美好旅行生活。