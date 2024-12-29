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韓聯社引述消防：除兩人獲救推測其餘人全罹難
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2024-12-29 12:06:31
中評社香港12月29日電／韓國濟州航空一架載有181名乘客和機組人員的客機，由曼谷飛往南部全羅南道務安機場，在降落時衝出跑道，撞向機場圍牆後起火，韓聯社引述消防人員說，除了兩人獲救的機組人員，推測機上的人員已全數罹難。
香港電台報導，機場方面相信客機被雀鳥撞擊，令降落架未能正常落下導致墜毀。
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