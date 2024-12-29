馬斯克力撐技術移民　惹共和黨極右派不滿

中評社北京12月29日電／據大公報報導，據《華盛頓郵報》報導：美國候任總統特朗普尚未上台，其支持陣營近日已出現裂痕，支持“美國再次偉大”（MAGA）的特朗普支持者與億萬富豪馬斯克就移民問題爆發口水戰，讓美國聘用專業技術人士的H－1B工作簽證成為焦點。



MAGA陣營的“網紅”、自稱“記者”的盧默23日在社交平台X上開炮，指責獲特朗普提名出任新政府人工智能（AI）顧問的印度裔科技創業家克里希南曾支持放寬綠卡發放的上限，與特朗普的政策背道而馳，“不是美國優先政策”。盧默還發表種族歧視言論，誣蔑印度人為智商低的“第三世界的入侵者”。



上述批評引發了盧默與支持特朗普的科技大佬之間的口水戰。矽穀非常依賴 H－1B簽證計劃，該簽證允許擁有一定技術的申請者在美國工作六年。馬斯克在帖文指出，美國的優秀工程師始終處於短缺狀態，這限制了矽穀的發展，美國如果沒有更多的高技術移民，會輸掉科技競賽。



馬斯克本人也曾持有H－1B簽證，並通過該簽證計劃聘請數以千計的特斯拉員工。盧默則指控馬斯克封禁她的X賬號，導致她不能正常使用X，批評馬斯克審查言論。



美國每年最多發放約8.5萬份H－1B簽證。特朗普第一個任期內曾限制H－1B工作簽證的發放，引起科技業強烈不滿。評論指出，這場口水戰反映出特朗普票倉的岌岌可危，不同陣營在關鍵議題上立場迥異。美國創新基金會資深經濟學家哈蒙德表示：“這是未來衝突的先兆。這就像是預賽”。



移民問題是特朗普第二任期的重點，對於如何處理H－1B簽證問題，特朗普尚未提供具體細節。今年6月，特朗普在播客節目中說，擁有美國大學學位的國際學生，應自動獲得綠卡。