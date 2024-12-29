特朗普促最高法院暫緩TikTok禁令

中評社北京12月29日電／據大公報報導，當地時間12月27日，美國候任總統特朗普入禀聯邦最高法院，敦促最高法院暫停針對短視頻平台TikTok的“不賣就禁”法令。相關法令在明年1月19日、即特朗普上台前一天生效。特朗普表示，希望在他宣誓就職後，再尋求“政治手段”解決問題。暫時未知特朗普的表態，是否會對最高法院的判決產生影響。根據安排，最高法院將於明年1月10日聽取口頭辯論。



今年4月，美國國會通過針對TikTok“不賣就禁”法案，TikTok被要求在明年1月19日剝離母公司字節跳動，否則TikTok將在美國市場下架。TikTok隨後以違反美國憲法第一修正案為由，入禀哥倫比亞特區聯邦巡回上訴法院。12月6日，上訴法院駁回TikTok的申請，TikTok隨後於12月16日緊急入禀美國最高法院，要求暫時凍結強迫出售令。美國最高法院18日表態受理案件，安排進行快速審理，定於明年1月10日聽取口頭辯論，即出售令生效前一個多星期。法院特別安排了兩小時來聽取陳詞，這個時長是通常的兩倍。



TikTok與美國司法部於12月27日已向最高法院提交了陳詞文件。同一天，特朗普也入禀最高法院，敦促法院暫緩實施TikTok的強迫出售令，以便在他上任後再處理。這份文件由特朗普提名擔任副總檢察長的約翰.索爾向最高法院提交，這一職務通常負責代表美國政府在最高法院進行辯護。