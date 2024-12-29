“品味東方，共享未來”活動在曼谷舉辦

中評社北京12月29日電／據人民網報導，12月26日晚，泰中記者協會年會暨洋河夢之藍與泰國媒體交流之夜在曼谷綠寶石酒店盛大舉行。這場以 “品味東方，共享未來” 為主題的文化盛宴，吸引了泰國政府官員、中泰兩國媒體代表、文化界人士及商界精英，知名藝人及網紅逾百人齊聚一堂，共同推動中泰文化交流與合作邁向新高度。



泰中記者協會主席甘蓬在致辭中對本次活動給予高度評價。他指出，中國文化與泰國傳統文化在價值觀和儀式感上有許多共通之處，這樣的文化交流活動，不僅拉近了兩國人民的距離，也為未來的深度合作創造了良好條件。



中泰兩國地緣相近，文化相通，友誼深厚。此次活動不僅展示了中國白酒的獨特魅力，也為兩國文化交流提供了新契機。希望通過洋河夢之藍這一代表性產品，讓更多泰國朋友深入瞭解中國白酒文化，同時也期待從泰國文化中汲取智慧，為洋河股份的國際化注入新的動力。



泰國知名藝人韓冰在活動中表示，近年來泰中兩國在經貿和文化等領域的合作日益密切，此類文化交流活動為兩國友誼注入了新的活力，也進一步深化了彼此的文化聯繫。



活動現場，嘉賓們在悠揚的中國傳統樂曲中暢敘友誼，共話合作。通過互動環節和品鑒體驗，來賓們不僅深入瞭解了中國白酒文化的獨特魅力，也感受到文化交融的深遠意義。此次活動進一步加深了中泰兩國人民的理解與認同，為兩國友好關係的未來發展注入了新的動力與活力。