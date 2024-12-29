吉達舉辦“中國電影之夜”活動

中評社北京12月29日電／據人民網報導，由中國國家電影局和中國駐沙特吉達總領事館主辦、中國電影資料館承辦的“中國電影之夜”電影展27日在沙特阿拉伯吉達紅海購物中心的VOX影院開幕。來自中沙政界、電影界、商界、學界等百餘名嘉賓出席了開幕式。



中國駐吉達總領事王奇敏在開幕式致辭中表示，近年來，中沙電影交流持續升溫，多部中國影片入圍沙特紅海國際電影節競賽單元並獲獎，沙特電影展映活動今年首次在中國成功舉辦。希望通過本次活動進一步推動兩國電影交流與合作，共同書寫中沙友誼新篇章。



沙特國家電影節主席艾哈邁德·穆拉在致辭中說，電影是文化交流的重要形式，能夠跨越語言和文化障礙，促進不同國家人民間的心靈相通。本次活動不僅為沙特觀眾帶來了豐富多彩的視覺盛宴和獨特的文化體驗，更為沙中電影交流合作提供了平台。



本次“中國電影之夜”電影展受到當地民眾和華僑華人的熱烈歡迎，首日放映了《封神第一部：朝歌風雲》和《熱辣滾燙》兩部影片。據悉，在放映信息公布後，本次展映的6部影片共計約1000張電影票在半天時間內被預約一空。



本次活動為期3天，還將展映《解密》《我們一起搖太陽》《從21世紀安全撤離》《人生大事》等多部中國影片。



