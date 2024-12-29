僅2天自由　柯接押庭罕見周末下午3點重開

台北地院。（中評社 資料照） 中評社台北12月29日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉貪遭訴，被求刑達28年6月，台北地院27日裁定柯等5名被告具保停押，柯被以3000萬元新台幣交保，台北地檢署不服27日提出抗告，台灣高等法院29日上午9點發布撤銷原裁定、發回北院更裁，柯等4人（扣除前台北市副市長彭振聲）下午3點將出庭接押庭。柯文哲等人僅享有2日短暫自由身。



台北地院表示，本院剛已收到高院發回更裁卷宗，預計於今天下午3點由審判長江俊彥在第七法庭訊問柯文哲，法官許芳瑜在第一法庭訊問中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，法官楊世賢在第十七法庭訊問柯文哲時任財務長李文宗。目前持續與辯護人及被告聯繫中。



台高原罕見於周末審理裁定，北院也罕見周末開庭。據悉柯文哲委任辯護律師申請延後，但目前尚定下午3點開庭。



柯文哲26日遭台北地檢署依涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占政治獻金、背信等罪起訴，共遭求刑達28年6月。北院接押庭審判長江俊彥裁定柯文哲3000萬元交保、威京集團主席沈慶京4000萬元交保、柯文哲時任財務長李文宗1000萬元交保、中國國民黨籍台北市議員應曉薇1500萬元交保、彭振聲500萬元交保，但5人都限制住居、出境、出海，也不得與北檢起訴書中的證人、被告有接觸。



北檢不服，5人中僅有彭振聲坦承犯行，因此北檢向柯、沈、李、應4人提出抗告。經北院將卷宗給台高院於28日受理後，台高院29日裁定發回北院更裁。