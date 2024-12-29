深遠海多功能科考及文物考古船探索三號入列

中評社北京12月29日電／中國首艘設計擁有完全自主知識產權的深遠海多功能科學考察及文物考古船“探索三號”，29日抵達三亞崖州灣科技城的南山港公共科考碼頭並正式入列。



新華社報導，“探索三號”由海南省人民政府及三亞市出資，“十四五”科技部重點研發計劃及中國科學院戰略性先導科技專項研發經費支持。該船是一條可保障深遠海科學考察、載人深潛、工程作業、水下考古、快速響應等多用途的新型破冰船。



“探索三號”船長約104米，滿載排水量約10000噸，最大航速16節，定員80人，續航力15000海里。該船設計實現了冰區船舶總體設計技術、智能控制技術、低溫精確補償技術、冰區載荷與重載荷結構集成設計等多項關鍵技術的自主可控，配備了適應冰區作業的全國產化科考作業裝備。創新性融合了包括深潛和極區在內的應用場景，建立了船岸協同的智能船舶管理平台。



此次“探索三號”入列，將進一步推進中國在深遠海（極區擴展）深潛及綜合作業的能力，為“深海勇士”號、“奮鬥者”號等國產載人潛水器和無人潛水器提供作業支持。



據瞭解，“探索三號”2025年上半年將搭載“深海勇士”號載人潛水器在南海開展常規科考作業、深海裝備海試以及深海考古等工作。2025年下半年，該船將進入深海大洋開展載人深潛作業。