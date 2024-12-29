蔡壁如爆綠高層也認柯文哲起訴書“蒼白無力”

中評社台北12月29日電／民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署依貪污、收賄等4罪起訴，曾被柯稱為“人生導師”的“總統府資政”謝長廷指出，看完起訴柯的文件後，覺得法律上的犯罪要件、收賄證據薄弱了點。民眾黨前“立委”蔡壁如今（29）日表示，感謝謝長廷等各方支援，自己也聽到綠營比較高層的人認為起訴書蒼白無力；至於參選黨主席，蔡強調自己是制度捍衛者，現在黨內沒有主席、副主席話題。



謝長廷昨在臉書發文，指任何人讀了起訴柯文哲的文件後，都會因政商的複雜關係心生反感，但就法律上的犯罪要件而言，柯的收賄證據確實薄弱一點，檢方在押人4個月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起、牽動政局變化。



根據《中時新聞網》報導，蔡壁如今到彰化田尾鄉參加遶境大典，在接受媒體聯訪時，被問及謝長廷的發文，蔡對此表示感謝，並強調民眾黨內部現在需要的是團結，外部則需要很多朋友支援，感謝各方一起支援他們。



蔡壁如也透露，不只是謝長廷，她還聽到很多綠營比較高層的人都覺得起訴書蒼白無力、情緒用語太多、都是推敲、沒有直接證據；她認為在法律面前要講證據，但現在押人取供、入罪的態勢太明顯。



被問及參選黨主席一事，蔡壁如駁斥，“我從沒說要選黨主席”，她說自己是制度捍衛者，此時此刻民眾黨要選的是中央委員，沒有黨主席、副主席話題，柯文哲的主席任期到2026年12月31日，若中間發生事情，黨部應有規劃並由黨章做解釋，外界不需揣測、見縫插針，對黨公職鬥爭跟分化。