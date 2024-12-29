以色列和也門衝突升級加劇地區不安

中評社北京12月29日電／近日，以色列軍隊對也門胡塞武裝發動新一輪軍事打擊，後者施以反擊，雙方衝突升級。分析人士指出，近期以色列和胡塞武裝之間的互襲頻率增加、攻擊面擴大，雙方對抗衝突或將呈現長期化趨勢，恐將給地區局勢帶來更多變數。



衝突持續升級



新華社報導，以色列26日對也門首都薩那國際機場和紅海沿岸的荷台達省發動空襲，造成至少6人死亡、約40人受傷。以國防軍發表聲明說，以軍還襲擊了荷台達港、塞利夫港等地軍事設施。在對薩那國際機場的空襲結束後，以總理內塔尼亞胡在接受媒體採訪時表示，以色列對胡塞武裝的打擊才剛剛開始。27日，胡塞武裝使用高超音速導彈襲擊了以色列特拉維夫本-古里安國際機場，並襲擊了一艘前往以色列的船。



2023年10月新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝使用無人機和導彈襲擊紅海和阿拉伯海水域目標，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地帶的軍事行動，以色列則不斷以空襲等手段回擊。及至2024年歲末，雙方衝突持續不斷。以國防部長卡茨近日表示，以方將打擊胡塞武裝的戰略基礎設施，還將對其領導人進行“定點清除”。



有分析說，近期以色列和胡塞武裝的互相襲擊頻率升高，打擊面也從軍事目標擴大到了機場等民用設施，緊張局勢進一步加劇，雙方的對抗和衝突或將呈現出長期化趨勢。

