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荷蘭皇家航空客機波音客機改道降落時衝出跑道
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2024-12-29 17:11:00
中評社香港12月29日電／荷蘭皇家航空公司一架波音737-800客機在起飛後不久發生液壓故障。
香港電台報導，事發在當地星期六晚，這班編號KL1204客機，原本從挪威奧斯陸飛往荷蘭阿姆斯特丹，事後改道降落在奧斯陸另一個機場，降落時偏離跑道並滑出旁邊的草地。
飛機上載有182人，目前沒有人員傷亡報告。
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