中國海關總署新一輪舉措支持長三角一體化發展

中評社香港12月29日電／長三角地區是中國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一。在2019年和2020年推出兩輪支持舉措的基礎上，聚焦支持新質生產力發展、促進物流降本增效、營造高水平口岸營商環境等五個方面，海關總署29日出台新一輪支持長三角區域一體化發展16項措施。



新華社報導，圍繞發展新質生產力，海關總署推出優化特殊物品進出境監管模式，協同地方政府持續推進生物醫藥研發用物品進口“白名單”試點並探索“白名單”跨區域互認；優化完善跨境電商出口轉關模式，支持開展出口跨境電商跨關區退貨監管業務試點，支持跨關區保稅展示交易業務開展，研究推進在義烏開展進口日用消費品正面清單管理制度試點等措施。



為進一步暢通長三角一體化合作，海關總署從促進物流降本增效、營造高水平口岸營商環境方面發力。相關舉措包括拓展“聯動接卸”模式適用範圍，開展多式聯運轉關模式試點，創新空運前置貨站模式；支持進境種苗開展跨關區附條件提離；構建長三角地區進境糧食入境港、中轉港、目的地海關“信息互通、執法互助、結果互認”的協作機制；完善長三角區域一體化發展戰略研究機制，加強“數據+調研”融合分析、“外貿+產業”關聯分析，提升服務宏觀決策能力，穩定外貿發展預期等。



安全是發展的前提。在守護國門安全和提升整體智治水平方面，海關總署還出台了健全口岸病媒生物聯合監測機制、動植物疫情疫病和入侵物種聯合監測預警機制；開展進出口農食產品和商品質量安全協同監管；推進航空口岸“智慧旅檢”跨關區合作，支持“智旅滬杭”“蘇州城市航站樓”項目建設等措施。



此外，面對複雜嚴峻的國際形勢，長三角地區外貿進出口依舊展現出強大韌性和競爭力。據海關統計，今年前11個月，長三角地區三省一市合計進出口14.56萬億元，規模創歷史同期新高，同比增長5%，占同期中國進出口總值的36.6%。