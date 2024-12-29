柯文哲當庭宣布辭民眾黨主席、黃國昌接班

柯文哲29日下午在羈押庭上宣布請辭台灣民眾黨主席，由民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌接班。黃國昌稍早受訪 。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北12月29日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城等案遭起訴被求刑28年6個月，27日以新台幣3千萬元交保獲准後，台北地檢署不服提起抗告。台灣高等法院29日裁定撤銷原裁定，並發回台北地院重新審理，下午3時重開羈押庭。柯文哲在庭上拋出震撼彈，宣布請辭民眾黨主席，由黃國昌幫忙。



柯文哲29日早上遭高等法院院撤銷交保，並發回北院更裁，下午2時40分許抵達北檢，在中央委員江和樹及律師團陪同下步入羈押庭，場外小草也激動狂喊“阿北加油！”包括“立院”黨團總召黃國昌、發言群吳怡萱、徐千晴及黨副秘書長許甫等人，也都抵達現場排隊旁聽。



黃國昌稍早受訪力挺柯文哲強調，“這個裁定結果對柯文哲主席非常的不公平。”



黃國昌表示，對於高院所做出撤銷柯文哲交保並發回更裁的決定深表遺憾且無法接受，柯文哲是台灣民眾黨非常重要的領導人，是我們現在的主席，他絕對沒有逃亡的動機。



黃國昌指出，高等法院基於兩個理由，撤銷柯文哲的交保裁定，一是在原來地院的裁定當中，沒有清楚的說明為何柯文哲沒有逃亡的可能性；二是認為新台幣3千萬元交保金額不夠高，這個絕對違反了法治的精神，嚴重侵害人權。



黃國昌強調，台北地方法院在原來的裁定當中，已經對柯文哲做出限制住居、限制出境、限制出海的處分，沒想到在這些處分之下，高院竟還認為柯文哲有逃亡的可能性，真的是違反社會一般的常識跟經驗法則。



他強調，柯文哲主席根本沒有犯罪所得，在沒有犯罪所得的情況下，地方法院本來所裁定的3000萬元交保金，已經對柯家造成非常沉重的負擔，黃國昌表示，不希望高院在明知沒有羈押必要的情況下，提高不合理的交保金額，以達到誓不羈押誓不罷休的目的。



黃國昌表示，希望台北地方法院在重新裁定的時候，可以重新審酌，民眾黨內都期待北院可以針對理由做出補充，不要繼續押人取供，柯文哲主席已經被關押4個月，真的夠久了。