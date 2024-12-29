尹錫悅未出席韓國公調處的第三次傳喚調查

中評社北京12月29日電／據央視新聞：當地時間12月29日，涉嫌內亂和濫用職權的韓國遭彈劾總統尹錫悅沒有出席高級公職人員犯罪調查處的第三次傳喚調查。



高級公職人員犯罪調查處此前曾先後要求尹錫悅在本月18日、25日前往該部門接受調查，但尹錫悅方都沒有出席。高級公職人員犯罪調查處方面目前正在討論對尹錫悅申請拘捕令，對他展開強制調查的方案。



由韓國高級公職人員犯罪調查處、警察廳和國防部調查本部組成的“共同調查本部”表示，尹錫悅沒有按要求在當天上午10時來到犯罪調查處辦公室接受調查，直到下班時間也沒有出現。



高級公職人員犯罪調查處相關人士表示，正在考慮迅速對尹錫悅直接展開調查的必要性和遵守相關程序等各種問題，目前還沒有決定是否第四次向尹錫悅發出傳喚調查要求書，還是直接對其申請拘捕令。



根據韓國《刑事訴訟法》，如果嫌疑人沒有正當理由拒絕接受調查要求，或有可能不接受調查要求，調查機關可以向法院申請拘捕令，對相關人員展開強制調查。



據瞭解，雖然高級公職人員犯罪調查處目前將重點放在申請拘捕令的方案上，但由於尹錫悅的現任總統身份，很難排除法院會駁回拘捕令的可能性，預計高級公職人員犯罪調查處最早將於30日決定是否申請拘捕令。