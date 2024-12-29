俄方不滿意特朗普團隊解決烏克蘭問題的提議

中評社北京12月29日電／新華社援引俄羅斯塔斯社29日報導，俄外長拉夫羅夫接受該媒體採訪時說，俄羅斯不滿意美國候任總統特朗普的團隊提出的有關烏克蘭未來20年不加入北約並在烏部署歐盟和英國維和部隊的提議。



拉夫羅夫在採訪中說，從大量流出的信息和特朗普本人2024年12月12日接受《時代》雜誌採訪的內容來看，特朗普提議的是“凍結”俄烏雙方接觸線沿線的衝突行動，“並將對抗俄羅斯的責任進一步移交給歐洲”。他表示，目前俄方尚未收到美方有關烏克蘭問題解決方案的任何官方信號。特朗普在2025年1月20日就職之前擁有“候任總統”的地位，但所有政策衹有現任總統拜登及其政府有權決定。



拉夫羅夫還說，俄羅斯對恢復與美國的政治對話持開放態度，但美方必須邁出第一步。他表示，鋻於以支持烏克蘭政府的方式遏制俄羅斯已成為美國兩黨共識，且美國的政策文件已將俄羅斯認定為“敵人”，即便特朗普試圖恢復俄美雙邊關係也將面臨重重困難。



拉夫羅夫在採訪中重申俄方有關俄烏談判的立場。他說，俄方已準備好就烏克蘭問題進行談判，“但協議必須不能被違反”。他還強調，俄方只談論“可靠的、具有法律約束力的”協議，這些協議應該“消除衝突的根源”，且應包含無法被違反的機制。