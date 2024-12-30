駐港公司創新高　總部經濟勢頭佳

今年首11個月，在港落戶或擴展業務的內外企業535間，較去年全年大增四成。（大公報） 中評社香港12月30日電／大公報報導，香港總部經濟發展勢頭良好，今年在港新增設立地區總部的內外企業逾70間，而整體駐港的境外公司數目更創出新高水平，凸顯香港國際商貿樞紐地位。內外企業持續加大投資，對香港創新科技發展以至經濟轉型起著積極推動作用。



2024年即將過去，但困擾環球經濟不確定因素仍揮之不去。例如特朗普尚未上台，美國內鬥加劇，國會因支出法案爭拗，聯邦政府一度面臨停擺。源自美國的市場震蕩將接踵而來，投資者要食驚風散。事實上，聯儲局突然變鷹，華爾街股市及債市插水，而聯儲局主席鮑威爾表態反對持有比特幣，實行與特朗普對著幹，隨時震散加密貨幣市場，掀起金融衝擊波，對全球經濟穩定構成威脅。



內外企業落戶 提早達標



香港方面，在國家強大後盾支持下，今年本港經濟保持韌力，預期全年增長2.5%，延續經濟﻿復甦的良好勢態。近期經濟正面因素增多，一是香港銀行跟隨美國減息，最優惠利率年內累減0.625厘，信貸成本降低，對股、樓市及實體經濟利好。二是中央恢復深圳居民“一簽多行”政策，利好香港旅遊、消費。首11個月訪港旅客超逾4000萬人次，按年增加34%，旅客量已超越疫情前的全年水平。三是企業人才落戶香港不斷增加。今年首11個月，在港落戶或擴展業務的內外企業535間，較去年全年大增四成。至於各項人才入境計劃，截至11月底，已批出26萬宗，其中17.5萬名人才已來港，助力本港經濟發展。

