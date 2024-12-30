﻿中大：新冠口服藥可減免疫力低患者死亡風險

中大研究顯示口服抗病毒藥物“帕克斯洛維德”可將免疫力弱患者的新冠後死亡風險降低42%。（大公報） 中評社香港12月30日電／大公報報導，香港中文大學醫學院研究團隊發現，口服抗病毒藥物“帕克斯洛維德”（Paxlovid）可將免疫力弱患者的新冠後死亡風險降低42%，免疫力弱患者在接受Paxlovid治療後，因急性呼吸窘迫症候群再次住院的風險降低了57%。團隊另一研究發現，Paxlovid 的效果會受新冠疫苗接種狀況影響，未完成接種新冠疫苗且未使用Paxlovid的患者可能因協同效應面臨更高的健康及死亡風險。



中大醫學院研究團隊指出，在過往相關的新冠隨機對照試驗中，免疫力不足患者的樣本量經常不足，甚至因此被排除於評估抗病毒藥物療效的研究，導致缺乏此高風險群組的數據。團隊利用香港醫管局和衛生署的現實數據進行分析，分析結果已發表於國際醫學期刊《The Lancet Rheumatology》。



是次研究分析了2022年3月至2023年11月期間39923名18歲以上的香港新冠患者數據。當中2217名免疫力不足患者中的846人（38.2%）和37706名免疫力正常患者中的14586人（38.7%）在出現新冠症狀後五天內接受了Paxlovid治療。研究根據患者的免疫功能及有否使用Paxlovid進行分組比較。



研究發現，接受了Paxlovid治療的免疫力不足患者，他們在新冠急症期後死亡的風險比沒有服用Paxlovid的免疫力不足患者降低42%；免疫力不足患者接受治療後，因急性呼吸窘迫症候群再次住院的風險降低了57%；相比免疫力不足患者，Paxlovid治療對免疫力正常患者更有效。

