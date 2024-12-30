專家：外游高峰結束　流感高峰來襲

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，隨著市民外游歸來，或會帶回病毒返港。他預計1月出現流感高峰期機會高。（大公報） 中評社香港12月30日電／大公報報導，聖誕假期結束，本港昨日迎來入境高峰。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，近期流感呼吸道樣本的陽性比例上升，加上外游回港市民可能會持續將流感病毒帶入境，本港下月中或會出現流感高峰期，呼籲家長盡快帶兒童接種疫苗。他又說，現時新冠病毒感染率的升幅輕微，加上不少市民曾感染或接種疫苗，預料短期內出現大爆發的機會較低。



短期內新冠大爆發機會不高



許樹昌昨日在一個電視節目表示，衛生署數據顯示，本港兩周前的流感病毒檢測陽性百分比約為1.35%，高於對上一周的1.09%。



隨著到內地、台灣、日本及新加坡等地旅遊的港人陸續返港，可能會持續將流感病毒帶入境，下月有機會踏入流感高峰期。他說，香港由今年二月開始以H1N1為主要流感病毒，經過一年很難再次有很大的爆發，但若出現主流病毒株的轉換，或會延長高峰期的時間。



許樹昌說，12至18歲及50至64歲群組的流感疫苗接種率有所提高，但“一老一嫩”，即65歲以上社區長者，以及半歲至兩歲幼童接種率，仍分別只維持在約51%及16.4%，未如理想。



今年上半年本港錄得31宗兒童嚴重或死亡的流感個案，未成年人士若未打針，感染流感後出現並發症甚至死亡的風險，較同齡的已接種人士高出三倍，其中兩至五歲群組的風險更會高6.4倍。



許樹昌又說，過去三周數據顯示，本港短期內出現新冠病毒大爆發機會不高，新冠活躍程度屬偏低水平。



許樹昌認為，長者、長期病患等高危群組仍有接種新冠疫苗的需要，因為他們即使接種疫苗後抗體都不會持久，可能在4個月後再度跌至很低的水平。