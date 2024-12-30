富權：中間落墨　柯文哲當民眾黨榮譽主席？

中評社香港12月30日電／澳門新華澳報30日發表富權文章：中間落墨：柯文哲當民眾黨榮譽主席？以下為文章內容。



台北地檢署前晚對台北地方法院裁定柯文哲以三千萬元交保不服，向台灣高等法院提起抗告。台灣高等法院於昨日上午九時許撤銷原裁定，發回台北地方法院更審裁定。台北地方法院於昨日下午三時許重新召開羈押庭，合議庭三名法官：台北地方法院審判長江俊彥、受命法官許芳瑜及陪席法官楊世賢，分別對柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇審問，四人都否犯罪。庭審結束後法院宣布晚間十時三十同時諭知，後來改為十一時時諭知裁決，合議庭認為，柯文哲、李文宗所涉收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌重大；沈慶京涉嫌交付賄賂罪嫌重大；應曉薇涉嫌違背職務收受賄賂、洗錢等罪嫌重大，其中違背職務行為收賄及圖利均為最輕本刑五年以上之罪，且四人有逃亡、勾串共犯或證人之虞，惟原裁定對被告四人無羈押必要性乙節，未就衡量事項為必要說明，復未具體說明何以具保等手段即可防免四人逃亡，理由屬實不備。因而更裁柯文哲七千萬元交保，並且附加限制住居、科技設備監控等條件；沈慶京改為一億元交保、應曉薇改為三千萬元交保、李文宗改為二千萬元交保。此外，四人均有附加科技監控的必要，除了日常生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。此次辦保的期限為今日下午五時前，北院已預先通知台銀派人配合，若是晚間錢到，可以立即點鈔。



其實，這個裁決結果，不少熟悉司法習慣的人士就已經有所預料。尤其是在法院羈押庭開庭時，竟然讓民眾黨“立委”黃國昌、張啟楷等人率領“小草”，以及各大媒體記者旁聽，就讓人“聞弦歌而知雅意”：如果是將會做出繼續收押的裁決，又怎會開放與案中有利害關係之人旁聽？因而可以揣測，三位法官在閱卷後，已經認定柯文哲“有羈押的理由，但無收押禁見之必要”。合議庭除了是對北檢的司法理由有保留之外，可能還有政治層面的考慮：對第三大政黨主席、參選“總統”有百分之二十六得票率的柯文哲來說，繼續關押顯然沒有必要。

