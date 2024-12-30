香港冬日美食節　市民遊客買瘋了

展館內人山人海，不少人趁最後一日入場掃貨。香港文匯報 中評社香港12月30日電／第二十二屆香港冬日美食節一連5天在灣仔會展舉行，昨日迎來最後一日，有不少市民與旅客趁低價促銷入場搶購。香港文匯報記者昨日下午現場所見，場內人頭湧湧，不少入場者拖著購物車準備最後衝刺，神情十分興奮，當中亦有不少經“一簽多行”來港的旅客。館內近千個攤位有不少商家減價促銷，有攤位甚至貼出“要錢不要貨”、“益街坊”等標語促銷。有參展商指，聖誕假期間香港活動較多，令人流分散，加上市民外遊和北上消費，生意額比去年減少兩三成。不過有連續8年參加美食節的商戶表示，受惠於“一簽多行”措施，內地旅客明顯增多，生意額較上年增加三成左右。



香港文匯報報導，一連5天的冬日美食節，連同周六已閉幕的冬季購物節，以及家居、數碼、車品博覽，共計近千個攤位參展。今屆美食節分為六大區域，包括賀年食品、參茸海味、日韓食品、素食區等。



入場者：趁促銷採購 滿意價格



記者昨日在美食節閉幕前4小時到場觀察，入場處大致暢順，館內人山人海，不少試食和熟食攤位需排隊。多名入場者表示，今次特地趁低價促銷前來採購，對價格感滿意。



有不少商戶在今次美食節收穫頗豐，參展商黃先生表示：“（銷售業績）比往年有增長已進步了、已經很開心，尤其目前經濟環境，有人消費已經很欣慰。”



廣昌隆今年是第八次參加香港冬日美食節，負責人許先生表示，受惠於“一簽多行”措施，今次銷情十分不錯，較去年增加三成左右，“參加8年來，每年都是上漲的。”

