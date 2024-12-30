中評關注：卡特走了 美中建交遺產啟示今天

卡特決定美中建交並邀請鄧小平訪美，開啟美中關係新紀元 美國家檔案館圖片

中評社華盛頓12月29日電（記者 余東暉）美國第39任總統吉米·卡特29日在其佐治亞州家鄉逝世，享年100歲。各界在追悼這位前總統，紀念他的執政遺產時，無不提到：在卡特任上，美利堅合眾國與中華人民共和國於1979年1月1日正式建交。



出生於1924年10月1日的卡特，與中華人民共和國同一天生日。這似乎注定了卡特今生與中國結下不解之緣。從小就對中國和中華文化感興趣的卡特，在他擔任美國總統近兩年後，果斷決定打破尼克松訪華後美中關係正常化面臨的僵局，與中華人民共和國建交，並邀請鄧小平於1979年1月28日到2月8日訪美，從而開辟了中美關係的新紀元。



卡特之所以敢於衝破美國國內巨大的政治阻力，哪怕為此付出政治代價，既因為他本人持有的外交理念，即美國應淡化對冷戰的關注，出於人道主義，而不是出於意識形態，一起應對共同的挑戰；也因為他有布熱津斯基這位地緣戰略家作為心腹密友和外交國安顧問帶來的影響。



雖然外界對卡特的執政成績多有爭議，但在外交方面，卡特公認的成就包括：1977年簽署巴拿馬運河條約；1978年促成以埃達成和平的戴維營協議；1979年美中建交；1979年美蘇簽署《第二階段戰略武器限制談判條約》。美中建交是卡特的四大“外交遺產”之一。



卡特在各種場合和自傳中曾表示，他在任期間美中建交是他一生中最感高興的事情，他說過“與中國的關係是我人生中最為精彩的一筆”，說明他非常認可自己當初的決定，並為此感到自豪。