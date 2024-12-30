日本經濟復甦乏力　“美國風險”引發擔憂

中評社北京12月30日電／2024年，受日元貶值、能源價格上漲等因素影響，日本經濟滯脹壓力高企、復甦動力不足，經濟刺激政策效果並不顯著。分析人士認為，2025年，日本經濟或將維持緩慢復甦態勢，同時，國內外政治因素和地緣衝突給日本經濟前景蒙上的陰影難以消散。特別是，美國新一屆政府的經濟政策可能給全球貿易帶來巨大不確定性，或拖累日本經濟復甦。



2024年或出現負增長



新華社報導，日本內閣府數據顯示，2024年一季度，由於內外需雙雙下滑，日本實際國內生產總值（GDP）環比下降0.6%；二季度和三季度，外需依然呈現負增長，由於內需有所回暖，經濟呈現緩慢回升，實際GDP環比增速分別為0.5%和0.3%。日本經濟新聞社綜合數據庫NEEDS預計，四季度日本經濟有望維持緩慢復甦勢頭，環比增幅為0.3%。



日本慶應大學教授白井早由里認為，儘管日本內閣府最新報告上調了三季度經濟增長數據，但個人消費數據下調，甚至未恢復到疫情前2019年一季度的水平。總體而言，內需仍然相當疲軟。



根據內閣府報告，日本經濟連續5個季度呈現需求不足。伊藤忠綜研認為，2024年以來日本物價上漲速度儘管呈現放緩勢頭，但消費者信心尚未改善。



日本總務省近日發佈的報告顯示，2024年10月日本去除生鮮食品後的核心消費價格指數（CPI）同比上升2.3%，達到108.8，自2021年9月以來連續38個月同比上升。雖然新米入市一定程度緩解日本多地出現的“大米荒”，但米價依舊居高不下，成為推動物價上漲的重要原因。



日本第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣認為，2024年日本經濟要想實現正增長，四季度實際國內生產總值（GDP）同比增速必須達到近1.3%，這是一個非常高的門檻。換言之，2024年日本經濟有可能出現負增長。

