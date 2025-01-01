中評觀察：綠色科技在物流領域扮演重要角色

研討會現場（中評社資料圖） 中評社香港1月1日電（記者 段曉魯）日前，香港城市智庫聯同各界舉行研討會，目的是為了凝聚香港各界聚焦二十屆三中全會《決定》中關於鞏固提升香港國際航運中心地位，進一步為香港特區政府建言獻策。筆者認為，綠色物流科技在香港物流領域中扮演重要角色，而這些科技創新為企業提供了減少碳排放、提高效率和降低成本的機會，為行業轉型提升競爭力。



城市智庫研究員陳曉鋒表示，上世紀90年代，隨著中國內地改革開放的持續擴大，香港迎來了港航業發展的光輝時期。1997年，香港以1440萬TEU的集裝箱輸送量位居世界第一，這一地位一直延續至2004年。然後，隨著新加坡、上海等新興港口崛起，香港的排名逐漸下滑。儘管如此，香港作為老牌國際航運中心，依然具備許多難以比擬的優勢，如商貿自由港政策、高效的國際航運服務和金融業、完備的國際航運人才隊伍等。



陳曉鋒亦表示，為鞏固和提升香港國際航運中心的地位。首先，改革現有的航運管理機構，成立更高層次的諮詢機構，協助政府制定政策和長遠發展策略。其次，加大推廣航運服務稅務寬減措施，優化稅務優惠制度，壯大本地航運的生態圈。此外，要推動綠色航運發展，提供智慧化航行安全措施，提升船隻航行檢查系統。



其實，綠色物流科技的應用涵蓋範圍廣，包括電動車、無人機和人工智能等技術。電動車被視為減少碳排放的有效運輸方式，在市面上已經有很多物流公司在採用貨車運載貨物，減少了傳統燃油車所產生的污染。部分的倉庫運用商亦開始在倉庫屋頂使用太陽能發電板，增加綠色能源的使用比例。此外，無人機在物流業的應用也逐漸擴大，無人機可提高倉存管理的效率，或是在惡劣環境下配送活動，完成貨物監測等。人工智能的應用則可以優化配送及運輸路線，從而減少運輸時間和能源消耗。



綠色物流科技的應用對香港的貨運和企業發展帶來不少優勢，這有助於減少碳排放和環境污染，亦符合可持續發展及企業永續發展的目標。香港是國際物流中心，海空貨運和陸路運輸的碳排放量較高，運用綠色物流科技可以幫助企業實現綠色轉型，減少對環境的影響。



特區政府可以制定相關政策及法規，推動相關綠色物流的發展，包括提供資金支持、稅收減免等，吸引更多的企業參與到綠色發展中來。此外，亦要加強技術培訓和知識共享，提高企業和員工對綠色物流科技的知識也是打造綠色物流發展的關鍵。