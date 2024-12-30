新總統就職後格魯吉亞的政治危機細節

中評社香港12月30日電／格魯吉亞在新的一年迎來了兩位總統，一位是即將離任的總統薩洛梅·祖拉比什維利，她拒絕下台並威脅格魯吉亞夢想黨將推翻其“政權”，另一位是新任國家元首米哈伊爾·卡韋拉什維利，他是由在10月26日的選舉中獲勝的夢想黨控制的選舉機構選出的。



半島電視台報導，作為現任政府的主要反對派，祖拉比什維利向執政黨發出最後通牒，要求其舉行新的議會選舉，正如她所說，“否則”她將努力推翻它，並強調“沒有選舉”，而且她不打算在任期結束後離職，她的任期已於昨天（周日）正式結束。



反對派表示，卡韋拉什維利的履歷和職業經歷與國家元首的職位不符，在他作為執政黨夢想黨的候選人成為格魯吉亞第六任總統後，他的當選加劇了與政府的對抗，該黨的名譽主席是億萬富翁比濟納·伊萬尼什維利。



在擔任議會執政黨期間，夢想黨一直堅持親歐言論並保持與北約的更緊密聯繫，同時抵制布魯塞爾為加入歐盟所要求的改革。



近年來，該黨逐漸對西方體系持懷疑態度，這一點明顯體現在其通過了被反對派稱為反西方、親俄的立法，而該黨則聲稱其尋求保護格魯吉亞的文化價值觀。



在此背景下，隨著抗議活動的蔓延，格魯吉亞未來的地緣政治走向現在懸而未決，當前衝突的結果將決定該國是與西方結盟還是受到莫斯科的影響。



什麼引發了抗議？



格魯吉亞事務專家吉維·阿巴希澤表示，格魯吉亞政府最近宣布將暫停加入歐盟直至至少2028年，此舉引發了該國新一輪的危機，預計政府和反對派將展開一場“激烈的戰鬥”，以決定這份文件的命運。



他向半島電視台表示，多項民意調查顯示，加入歐盟一直是格魯吉亞人的統一願望，無論其政治派別如何，並補充說，暫停加入歐盟的進程被社會廣大民眾視為“背叛”。



此外，該國議會選舉持續引發憤怒和不滿，許多反對派領導人、民間社會組織和國際觀察員稱選舉存在欺詐行為，他認為這只會火上澆油，特別是在政府頒布了備受爭議的所謂“俄羅斯法律”之後，該法律允許政府發起針對公民社會的運動。



預計危機的發展情景是怎樣的？



阿巴希澤認為，卡韋拉什維利上任後，格魯吉亞進入“雙總統”合法性鬥爭階段，祖拉比什維利堅持維持現任總統職位直至選出新議會。



他補充說，與此同時，俄羅斯與西方之間還將爆發一場未宣戰的“混合”戰爭，雙方各自支持國內的盟友，但這種支持並不公開。



他解釋稱，隨著抗議活動的擴大和民主規範在該國的持續“侵蝕”，以及一些外交官和政府雇員可能會辭職以抗議政府中止加入歐盟的進程以及對示威者的支持，這種支持將會增加。



他認為，解決辦法在於撤銷暫停加入歐盟的決定，或者取消“俄羅斯法律”並同意舉行新的議會選舉。



但他指出，隨著當局與抗議者之間暴力衝突一天天升級，達成滿足抗議者要求的解決方案的可能性變得越來越渺茫。



新的抗議活動是否會導致格魯吉亞出現更嚴重的政治危機？



南高加索事務作家亞歷山大·尤丁認為，反對派抗議活動的目的是吸引歐盟和美國的財政和媒體支持，反對派已經表明，它沒有足夠的政治資源阻止現政府在未來四年和五年內控制議會和總統職位。



尤丁向半島電視台解釋道：反對派和西方都無法接受凍結第比利斯加入歐盟的計劃的想法，因為這意味著進一步與俄羅斯和解，以換取與西方的疏遠。



他補充說，這也可能影響鄰國亞美尼亞在這方面的意圖，並鼓勵現政府的反對者加大抗議的步伐，反對他們認為以犧牲國家主權為代價的吞並，在他們看來，這意味著在面對阿塞拜疆、俄羅斯和土耳其的壓力時，該國將更加虛弱。



格魯吉亞與歐盟目前關係如何？



尤丁指出，2023年格魯吉亞與歐盟的貿易額約為45億美元，來自歐盟國家和英國、瑞士、列支敦士登、挪威、冰島和直布羅陀等其他歐洲國家的外國直接投資占該國投資總額的60%，而2021年這一比例已達到76%。



但後來，由於第比利斯對莫斯科的言論相對溫和、2021年逮捕前總統米哈伊爾·薩卡什維利以及2022年2月之後未加入反俄制裁，兩國關係開始惡化。



作者還補充說，政府還通過了禁止同性戀宣傳的法律，以及通過了外國代理人法，反對派認為該法針對的是“為外國工作的組織”，並將更多地針對非營利組織和外國媒體，因為其資金20%以上來自國外。