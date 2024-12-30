公安機關偵破緬北果敢明家犯罪案件始末

中評社北京12月30日電／12月30日，浙江省溫州市人民檢察院經依法審查，對緬北果敢明家犯罪集團成員及關聯犯罪集團成員明國平、明珍珍等39人依法提起公訴。



從2023年7月部署開展打擊緬北涉我電信網絡詐騙犯罪專項工作以來，依托中緬執法安全合作機制，公安部指揮雲南、浙江等多地警方聯合作戰，全力開展案件偵辦。在緬甸各方的大力配合下，緬北果敢自治區電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被成功抓獲並移交我公安機關，明學昌畏罪自殺，緬北果敢“四大家族”之一的明家犯罪集團徹底覆滅，代號“10·20”的槍殺中國公民案成功告破。



新華社報導，緬北果敢明家犯罪集團是如何落入法網的？他們涉嫌犯下哪些罪行？近日，記者走訪辦案機關，對話犯罪嫌疑人，進行了深入採訪。



槍擊殘害、毀屍滅跡——“10·20”槍殺中國公民案件真相



近年來，電信網絡詐騙犯罪集團寄生緬北地區，既大肆誘騙中國公民出境加入詐騙組織，又瘋狂對中國國內實施電詐犯罪，成為嚴重危害中國公民生命財產安全的“毒瘤”。



2023年7月，公安部部署開展打擊緬北涉我電信網絡詐騙犯罪專項工作，以前所未有的力度開展打擊整治工作，一批緬北地區涉詐窩點被鏟除，電詐園區的涉詐人員被陸續移交我方。



在強大壓力之下，妄圖繼續攫取非法利益的明家犯罪集團仍然心存僥幸、負隅頑抗。

