敘利亞過渡政府打算如何過渡？

中評社北京12月30日電／敘利亞阿薩德政權被推翻、過渡政府正式接管權力已過去三周時間。敘利亞過渡政府為平穩局勢採取了哪些措施？頻繁會見哪些外國代表團？接下來將如何治理這個擁有2300萬人口、飽受制裁和衝突蹂躪的國家？



如何平穩敘國內局勢



新華社報導，阿薩德政權12月8日被“敘利亞沙姆解放武裝”等武裝組織推翻後，以穆罕默德·巴希爾為看守總理的敘利亞過渡政府于10日正式接管權力。敘過渡政府如何盡快平穩國內局勢備受關注。



新華社記者實地觀察發現，三周來，首都大馬士革安全形勢有所好轉，有民眾在倭馬亞廣場等地舉行慶祝活動，也有民眾對未來局勢持謹慎態度。



一方面，“敘利亞沙姆解放武裝”領導人艾哈邁德·沙拉和敘過渡政府官員在不同場合多次表示反對宗派主義，主張不同群體和平共處。沙拉本人放棄阿布·穆罕默德·朱拉尼這一化名，將戰鬥服換成了西服。12月15日，他在接受敘利亞電視台採訪時，公佈了一項全面的經濟和安全改革計劃，包括提高工資、解除所有武裝派別的武裝、推動重建、安置流離失所者等。



不過，敘民族構成複雜，建立信任的過程並非坦途。12月25日，敘北部阿勒頗省一個阿拉維派聖地遭襲擊視頻在敘多地引發抗議，造成人員傷亡。同日，敘內政部巡邏隊在拉塔基亞省農村地區遭“前政權殘餘勢力”伏擊，內政部人員14人喪生、10人受傷。



近來，敘過渡政府在多個省份發起針對“前政權殘餘勢力”的大規模安全行動。總部設在英國的“敘利亞人權觀察組織”29日稱，在不到一周的時間裡就有包括前政權軍官在內的約300人被捕。

