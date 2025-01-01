中評觀察：習近平主席三次視察推動澳門發展

慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮20日上午在澳門東亞運動會體育館隆重舉行，國家主席習近平出席 中評社香港1月1日電（記者 盧哲）2024年12月18日至20日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親臨澳門，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區，期間發表重要講話。筆者觀察，自2014年習近平首次以國家主席身份視察澳門並出席慶祝澳門回歸祖國周年大會暨澳門特別行政區新一屆政府就職典禮，10年來的三次視察澳門，體現了國家對澳門的關愛，見證了澳門的發展，彰顯了“一國兩制”的成就和生命力。



2014年12月19日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平乘專機抵達澳門。在隨後的29小時中，習主席出席了13場正式活動，見官員、會群眾、同慶祝、訪大學。2019年，在中華人民共和國七十華誕之際，習主席於12月18日至20日親臨澳門，48個小時內出席了19場活動。2024年，在12月18日至20日的3天的時間裡，習主席出席了近20場密集活動，同澳門各界廣泛深入交流。



10年來的3次訪澳，習主席的行程中都聚焦了三個關鍵點，而講話內容中的“變”與“不變”，正顯示了澳門城市發展的軌跡。



第一，聚焦“一國兩制”發展，逐漸形成澳門特色的“一國兩制”。



習主席訪澳一般都會在專機抵達澳門時、在出席澳門特別行政區政府歡迎晚宴時、以及在慶祝澳門回歸祖國周年大會暨澳門特別行政區新一屆政府就職典禮上發表重要講話。其中尤以在就職典禮上的發言篇幅最長。值得注意的是，雖然在三個不同場合講話，但習主席的發言具有整體性，是綜合體現當下國家對澳門的評價、要求和期望。