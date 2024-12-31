快評：“護柯”不怕受攻擊　謝長廷再出聲

中評社快評／柯文哲遭北檢起訴並求刑28年6個月，民進黨大佬級人物謝長廷28日在臉書稱起訴“證據薄弱”，外界認為謝長廷有代柯文哲“喊冤”之意。謝長廷令綠營名嘴、側翼尷尬，同時也招來陣營內不少非議、攻擊，“被罵翻了”。



謝長廷30日再次發文，指批評他的人應該證明“證據不薄弱或證據很堅強”才符合𨗴輯，而不是謾駡他替壞人開脫，“這是莫須有的抹黑”。謝長廷表示，對類似漫駡他並不陌生，“為了維護基本人權：我曾多次為舉世滔滔皆曰可殺的被告辯護”；“每次都頂著漫駡，這是他的一貫信念－起訴必須有明確的證據。”



再次出聲，並提及自己過去被漫罵的歷史，謝長廷“護柯”護到底，不怕受攻擊。謝長廷為何這麼做？外界解讀很不同，有說他是因為與柯“關係不錯”；有說他有“政治企圖心”。而更重要的，謝長廷是明白人，清楚什麼是“政治追殺”，預知了後果。謝長廷直言“收賄的證據確實薄弱了一點！尤其在押人四月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。”



柯文哲30日下午交保二度獲釋後不久，北檢再次提出抗告。柯案纏訟多時，但遠未結束，結果也難料，很多人將關注點轉向“政治追殺”。謝長廷出聲“護柯”，對柯是雪中送炭，對北檢、對綠營是沉重打擊。