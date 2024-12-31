南大舉行哲學社會科學期刊高質量發展研討會

南京大學黨委書記、中國科學院院士譚鐵牛發表致辭講話（圖源：南京大學） 中評社北京12月31日電／12月28日，哲學社會科學期刊高質量發展研討會在南京大學舉行。本次研討會以“構建自主知識體系的期刊使命”為主題，探討學術期刊服務構建中國哲學社會科學自主知識體系的重點方向與實現路徑。會上發布“哲學社會科學期刊高質量發展南京倡議”、“首批青年學者友好期刊名單”和“中國高校哲學社會科學學報高影響力成果海外出版計劃”。南京大學黨委書記、中國科學院院士譚鐵牛，江蘇省人大常委會副主任、黨組成員，江蘇省哲學社會科學界聯合會主席曲福田，中宣部文藝局副局長姚遠，教育部社會科學司副司長陳郭華，江蘇省社會科學院黨委書記、院長尚慶飛，江蘇省社會科學院副院長王月清，南京大學原黨委常務副書記楊忠出席開幕式。開幕式由南京大學黨委副書記陳雲鬆主持。全國近200家哲學社會科學期刊的近300名代表參會。



譚鐵牛代表南京大學歡迎與會嘉賓的到來。他指出，哲學社會科學是人們認識世界、改造世界的重要工具，是推動歷史發展和社會進步的重要力量。在哲學社會科學期刊建設方面，南大有著優良的傳統和深厚的積澱。譚鐵牛強調，偉大的時代呼喚著哲學社會科學的繁榮發展，偉大的事業呼喚著哲學社會科學理論界積極參與創造，全體哲學社會科學工作者必須攜起手來、共同努力，堅決扛起時代賦予的光榮使命，立足中國大地做世界學問、辦世界級期刊，努力綻放中華文明的學術之花。他提議，一是站在“兩個結合”的戰略高度，把推動哲學社會科學期刊高質量發展作為堅定文化自信的重要抓手；二是拓展“認識世界、改造世界”的理論深度，把推動哲學社會科學期刊高質量發展作為增強理論自信的重要環節；三是拓寬開放交流的實踐廣度，把推動哲學社會科學期刊高質量發展作為推動文明交流互鑒的重要路徑。他希望與會嘉賓暢所欲言，分享真知灼見，碰撞智慧火花，結出豐碩成果，共同為推動我國哲學社會科學期刊高質量發展和構建具有中國特色、中國風格、中國氣派的自主知識體系作出新的更大貢獻。



曲福田指出，哲學社會科學學術期刊作為哲學社會科學成果傳播的重要載體，承載著傳承歷史文化、創造人類文明的重要使命，肩負著構建中國哲學社會科學自主知識體系的重要責任，希望廣大哲學社會科學學術期刊堅持守正創新，立足“兩個大局”，堅持“兩個結合”，把堅持黨的領導、堅持馬克思主義指導地位作為根本遵循，不斷推進馬克思主義中國化、時代化；堅持以人民為中心的價值立場和學術導向，推進中國理念和中國信念的學理化闡釋、學術化表達；堅持以學術為本，能夠發現和推出原創性學術成果，關心支持創新型人才成長、優秀青年學者成長；堅持面向中國田野、解決中國問題、形成中國理論，努力構建中國特色學科體系、學術體系、話語體系，加快構建中國哲學社會科學自主知識體系。曲福田表示，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，離不開哲學社會科學的高質量發展，希望與會專家學者圍繞哲學社會科學期刊高質量發展的主題展開深入交流研討，為加快構建中國哲學社會科學自主知識體系提供更多期刊界的思想智慧。