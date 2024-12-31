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韓國法院發布對尹錫悅逮捕令和官邸搜查令
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2024-12-31 09:52:17
中評社香港12月31日電／據韓聯社今天報導，韓國首爾西部地方法院當天上午以涉嫌發動內亂和濫用職權為由對被停職的總統尹錫悅發布逮捕令。這是韓國憲政史上首次對現任總統發出逮捕令。
新華社援引韓國媒體報導，首爾西部地方法院還發布了對尹錫悅位於首爾漢南洞總統官邸的搜查令。
據悉，逮捕令通常自簽發之日起一周內有效，韓國高級公職人員犯罪調查處預計不久後將前往尹錫悅官邸執行逮捕令。
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