港創科追成績　加大研發力度

聚焦智駕芯片研發的地平線機器人，在香港科學園落戶設立創新研發中心。（大公報） 中評社香港12月31日電／大公報報導，創新科技已是成為香港經濟發展新希望，近年本地研發開支穩步增加，金額占本地生產總值比率上升至1.11%，但與內地整體研發投入強度相較，仍有一定差距，因而香港需要進一步加大研發力度，創科發展要更加積極主動，全力追落後、追成績。



中東、俄烏地緣政治衝突持續，美歐通脹有升溫跡象，減息速度將會預期為慢，高息環境將繼續困擾美歐經濟，加上德國、法國政治不穩，歐洲經濟已陷入停滯邊緣。至於日本貨幣匯價跌勢未止，恐釀成危機。



開支增長幅度比經濟快



不過，即使受到外圍多項政經變數影響，加上本地經濟處於轉型，拓展創科作為新增長動能還在培育階段，但相信香港經濟仍然保持相當韌性，若然今年全年實現2.5%或以上的經濟增長，表現實屬不俗，延續去年經濟﻿復甦的勢態。



事實上，香港在打造經濟新增長引擎方面取得一定進展，近年本地研究和試驗發展（R＆D）總開支（研發總開支）顯著增長，由2022年的301億元上升至2023年的330億元，按年增加10%，比經濟增速更快，可見技術創新、產業創新日益受到重視，企業紛紛在研發方面加大投入，摒棄“hi tech揩嘢，low tech撈嘢”的錯誤觀念，這無疑為香港創新科技發展注入強心針。



研發投入強度有待提升



然而，香港本地研發力度仍需給力，全力追落後、追時間、追成績，特區政府相關部門宜推出更多政策措施，鼓勵工商私人機構在研發上作出更大投資。根據特區政府統計處資料顯示，2023年工商機構、高等教育機構及政府機構研發開支分別為129億元、183億元及17億元，可知道私人機構在研發總開支占比只接近四成，還有很大提升空間。事實上，目前香港研發投入強度遜於內地，有待進一步提升。目前香港本地研發總開支相對本地生產總值比率由2022年的1.07%上升至1.11%，預期可實現在2025年達到1.3%的預期目標，但與內地整體研發投入強度相比，仍然有一定差距。

