電影令義莊“走紅”　導賞團反應踴躍

從黑白舊相看東華義莊多年來變化，導賞團為遊客娓娓道來。（大公報） 中評社香港12月31日電／大公報報導，大膽以殯儀作題材的電影《破.地獄》大受歡迎，其中故事取景自東華義莊。於本月中曾“帶團”參觀東華義莊的“活現香港”創辦人陳智遠接受記者訪問表示，活動得到很大回響，參加者圍繞電影劇情，瞭解到不少有關義莊的文化和歷史，反應十分踴躍，特別是在取景的莊房“打卡”。



其中，東華人員分享了兩副最古老棺木的故事，分別於1915年及1906年安放在東華義莊，屬於東華三院創立初期的總理之一及其妻子。由於夫婦二人沒有後人為他們辦理身後事，東華三院決定永遠照顧他們的棺木，董事會成員逢清明節亦會前來拜祭，代表東華為善之心的傳承。該場景游活動由“活現香港”與東華三院合辦、英皇電影支持並送贈電影小紀念品予參加者。



東華三院助理高級公共服務經理梁中傑回復查詢亦表示，該導賞團以電影拍攝場景作為切入點，向公眾介紹東華義莊的歷史文化和華人喪葬習俗，參加者都非常感興趣及投入，東華三院會視乎服務運作及場地安排等實際情況，考慮再舉辦同類型活動。



他續說，東華義莊不定期會收到一些市民查詢，希望尋找家中先輩的遺骨。然而，並非每個個案都能找到相關紀錄。院方曾經成功幫助市民找到先輩的足跡，甚至領回遺骨，這對於在義莊工作的同事來說，能帶來使命感及滿足感。